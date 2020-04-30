أحمد صلاح حسنى يكشف لـ أحمد شوبير دوره في مسلسل "الاختيار"

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كشف الفنان أحمد صلاح حسنى، عن دوره في مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





وقال حسني عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الوش التاني"، عبر إذاعة أون سبورت إف أم : "أجسد دور الشهيد العقيد رامي حسنين في مسلسل الاختيار وأتمنى أن ينال الدور إعجاب المشاهدين" .





يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.