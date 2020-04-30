أحمد سعد يطرح ألبوم يارب بالتزامن مع شهر رمضان

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طرح الفنان أحمد سعد، ألبوم جديد وهو دينيا ويحمل اسم "يارب"وذلك عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.





ضم ألبوم "يارب" 8 أغنيات وأدعية دينية وذلك احتفالا بشهر رمضان المبارك، وهما

هى زوار المقام، على الله وبس، مركب نور، عالم بحالى، مليون باب، طمعان في كرمك، سبع سموات،





وتعاون أحمد سعد فى ألبوم "يارب" تمع الشاعر محمد نبيل الشريف، والشاعر مرو مغربى، كما يتعاون مع الملحن كريم نيازى، وتوزيع الأغنيات للموزع محمد عاطف الحلو.







يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية تتر "مسلسل البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، والذي يتم عرضه عبر شاشة dmc.