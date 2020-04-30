Advertisements

أحمد سعد يطرح ألبوم يارب بالتزامن مع شهر رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
أماني سلام
طرح الفنان أحمد سعد، ألبوم جديد وهو دينيا ويحمل اسم "يارب"وذلك عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.


ضم ألبوم "يارب" 8 أغنيات وأدعية دينية وذلك احتفالا بشهر رمضان المبارك، وهما
هى زوار المقام، على الله وبس، مركب نور، عالم بحالى، مليون باب، طمعان في كرمك، سبع سموات،


وتعاون أحمد سعد فى ألبوم "يارب" تمع الشاعر محمد نبيل الشريف، والشاعر مرو مغربى، كما يتعاون مع الملحن كريم نيازى، وتوزيع الأغنيات للموزع محمد عاطف الحلو.



يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية تتر "مسلسل البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، والذي يتم عرضه عبر شاشة dmc.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

احمد سعد

أخبار تهمك

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

5 لاعبين خارج الأهلي في الصيف.. أبرزهم "العفيجي" و"المشاغب"

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الدفاع يوجه رسالة قوية لمقاتلي قوات الصاعقة

منذ ساعتين

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و12 وفاة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سمسم شهاب يطرح "أنا لو كرهتك" عبر "اليوتيوب

مصطفي قمر يتعاون مع رامي جمال في دعاء ديني جديد

أحمد سعد يطرح أغنية جديدة بعنوان "اللي كانت حبيبتي"

انفراد.. ننشر تفاصيل تعاون أحمد سعد مع وليد سامي في تتر "البرنس"

انفراد - ننشر كواليس تصوير كليب أحمد سعد الجديد "أزمة وهتعدي" للتوعية من "كورونا" (صور)

محمد رمضان يروج لأغنية مسلسله الجديد "البرنس"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

عاجل.. وزير الدفاع يوجه رسالة قوية لمقاتلي قوات الصاعقة

05:22 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

03:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة