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"الإجراءات الوقائية" تتصدر افتتاح المراكز والمجمعات التجارية في عرعر

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

استقبلت المراكز والمجمعات التجارية في مدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المتسوقين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تزامنًا بالسماح لبعض من الأنشطة التجارية ممارسة أعمالها وفقًا للشروط، التي تمنع دخول ما دون سن 15 عامًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ضمن تدابير الوقائية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

هذا وشهد مجمع عرعر المول التجاري التزامًا بالضوابط، التي حددتها أمانة منطقة الحدود الشمالية وتخصيص عن المداخل مناطق للفحص الطبي لقياس لدرجة الحرارة والتباعد الاجتماعي بوضع علاقات أرضية إرشادية، بما يتوافق مع التوصيات الطبية للحد من تفشي فيروس كورونا مع تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر. 

وتواصل الفرق الرقابية في كل من أمانة المنطقة وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية في أعمالها الرقابية؛ للتأكد من الإجراءات الوقائية استقرار الأسعار وفرتها المنتجات ونحوها أثناء فترة السماح.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 22753 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,248 مليون إصابة، بينهم أكثر من 229 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,016 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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