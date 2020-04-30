"الإجراءات الوقائية" تتصدر افتتاح المراكز والمجمعات التجارية في عرعر





استقبلت المراكز و المجمعات التجارية في مدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، المتسوقين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تزامنًا بالسماح لبعض من الأنشطة التجارية ممارسة أعمالها وفقًا للشروط، التي تمنع دخول ما دون سن 15 عامًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ضمن تدابير الوقائية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





هذا وشهد مجمع عرعر المول التجاري التزامًا بالضوابط، التي حددتها أمانة منطقة الحدود الشمالية وتخصيص عن المداخل مناطق للفحص الطبي لقياس لدرجة الحرارة والتباعد الاجتماعي بوضع علاقات أرضية إرشادية، بما يتوافق مع التوصيات الطبية للحد من تفشي فيروس كورونا مع تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر.





وتواصل الفرق الرقابية في كل من أمانة المنطقة وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية في أعمالها الرقابية؛ للتأكد من الإجراءات الوقائية استقرار الأسعار وفرتها المنتجات ونحوها أثناء فترة السماح.



