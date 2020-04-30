"النقل" تسجل 300 ألف راكب بـ"سكك حديد مصر" أمس

أعلنت وزارة النقل، بيان حركة تشغيل قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري ليتم تشغيل إجمالي عدد 716 قطارا بجميع خطوط الهيئة سواء كانت الطويلة أو الخطوط القصيرة، وفيما يلي تفاصيل بيان هذه الحركة.

يوم الأربعاء 29 أبريل 2020:



