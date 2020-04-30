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"النقل" تسجل 300 ألف راكب بـ"سكك حديد مصر" أمس

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلنت وزارة النقل، بيان حركة تشغيل قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري ليتم تشغيل إجمالي عدد 716 قطارا بجميع خطوط الهيئة سواء كانت الطويلة أو الخطوط القصيرة، وفيما يلي تفاصيل بيان هذه الحركة.

يوم الأربعاء 29 أبريل 2020:

- شهدت الخطوط الطويلة تشغيل 122 قطارا، قام خلالها بنقل أكثر من 115 ألف راكب.
- شهدت الخطوط القصيرة تشغيل 594 قطارا، قام خلالها بنقل أكثر من 206 الف راكب.
- ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على الخطوط 716 قطارا، لنقل أكثر من 321 ألف راكب.


في سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة والتي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابية تحاليلها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"النقل" تسجل 300 ألف راكب بـ"سكك حديد مصر" أمس
"النقل" تسجل 300 ألف راكب بـ"سكك حديد مصر" أمس

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