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الطيب: ذكرى تأسيس "الأزهر" مناسبة عزيزة على قلوبنا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. إن يوم السابع من رمضان من كل عام يظل ذكرى عزيزة على قلبي وقلب كل أزهري ومسلم، ففي هذا اليوم عام ٣٦١ هجريا أقيمت أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر الشريف.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال تغريدة خاصة لفضيلته عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، أن الجامع الأزهر ظل على مدار أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كافة أرجاء الدنيا.

كما دعا فضيلته خلال التغريدة أن يحفظ المولى -عز وجل- الأزهر الشريف، ويزده تعظيما وتشريفا.

الأزهر الشريف: عمال مصر سند الوطن في ظل جائحة "كورونا"

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات التهاني لعمال مصر بمناسبة عيد العمال الذي يحل في الأول من مايو كل عام.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تقديره لكل عمال مصر الذين يُستند عليهم لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، ولا يزال العمال في تلك الجائحة يؤدون أعمالهم بهمة وكفاءة وإتقان في مختلف المجالات، حاملين أرواحهم على أيديهم، مبتغين وجه الله تعالى، واضعين استقرار الوطن وأمنه وتقدمه نصب أعينهم.

ودعا الأزهر عمال مصر بهذه المناسبة إلى الأخذ بالأسباب في المحافظة على الأنفس، والعمل بإرشادات ونصائح الوزارات والمؤسسات المعنية، والالتزام بكآفة الإجراءات الوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.

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