Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس ثامن أيام رمضان (التفاصيل الكاملة)

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 1 مايو 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، الرياح نشطة.

جنوب الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد اعتدالا في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف، مع توقعات بوجود شبورة مائية على الطرق السريعة في الصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يميل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس يشهد برودة في الليل على معظم الأنحاء، ويكون لطيف على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اعتبارا من اليوم بمعدل درجتين.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن نشاط الرياح سيقلل من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن درجة الحرارة ستصل يوم السبت المقبل إلى 35 درجة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها اعتبارا من يوم الأحد، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي للتعرف على حالة الطقس الفترة الحالية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس ثامن أيام رمضان (التفاصيل الكاملة)
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس ثامن أيام رمضان (التفاصيل الكاملة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الأرصاد

أخبار تهمك

5 لاعبين خارج الأهلي في الصيف.. أبرزهم "العفيجي" و"المشاغب"

منذ ساعتين

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 4 ساعات

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الدفاع يوجه رسالة قوية لمقاتلي قوات الصاعقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و12 وفاة

منذ أقل من ساعتين

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الإثنين

بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الإثنين

شديد البرودة ليلا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أمطار ورياح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

عاجل.. وزير الدفاع يوجه رسالة قوية لمقاتلي قوات الصاعقة

05:22 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

03:11 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة