البورصات الأوروبية تسجل أفضل أداء شهري في 5 سنوات





سجلت البورصات الأوروبية أفضل أداء شهر في 5 سنوات بالرغم من تراجعها خلال جلسة اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية وقرار البنك المركزي.









وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير مع الكشف عن تحفيزات إضافية.





وأشار كريستين لاجارد رئيس المركزي الأوروبي أن البنك مستعد لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد، مضيفةً أنه مهدد بانكماش 12 بالمائة خلال العام الجاري.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 3.8 بالمائة في أكبر وتيرة في تاريخه، مع دخول اقتصاد فرنسا مرحلة ركود بعد انكماش قياسي.





فيما ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بأقل من التوقعات، بينما انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكبر وتيرة شهرية في 13 عاماً.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.03 بالمائة عند مستوى 340.03 نقطة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو 6.2 بالمائة هى الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2015.





كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 3.5 بالمائة إلى مستوى 5901.2 نقطة، في حين سجل مكاسب بنسبة 4 بالمائة خلال الشهر الجاري.





في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنحو 2.2 بالمائة إلى مستوى 10861.6 نقطة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 9.3 يالمائة.





وتراجع مؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.1 بالمائة إلى 4572.1 نقطة، بينما ارتفع بنحو 4 بالمائة خلال أبريل.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.0927 دولار.