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أحداث مسلسل البرنس الحلقة 6 وموعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:28 م
مسلسل البرنس الحلقة 6
مسلسل البرنس الحلقة 6
مسلسل البرنس الحلقة 6 .. تطورت أحداث كافة الأعمال الدرامية في 6 أيام شهر رمضان 2020 المبارك، الذي يأتي في ظروف استثنائية مع انتشار "كوفيد-19".

أحداث مسلسل البرنس الحلقة 6

ونجحت "المعلمة فدوى"  خلال مسلسل البرنس الحلقة 6 فى إخفاء شقيق زوجها "ياسر" محمد علاء، بعد أن كانت تراوده عن نفسه أثناء وصول زوجها "فتحى" أحمد زاهر، والذى لم يكتشف أن هناك خيانة من زوجته وشقيقه.

 مشاهد مسلسل البرنس الحلقة 6

وتسارعت الأحداث حيث قامت  "أم علا" صفاء الطوخى بمناداة "رضوان البرنس" محمد رمضان، وتحدثت معه هى وابنتها "علا" نور اللبنانية، عن أنهما تسببا له فى الكثير من المشاكل بعد انفصالها عن زوجها، في مسلسل البرنس الحلقة 6 أمس الأربعاء.

تطورات مسلسل البرنس الحلقة 6

وكشفت أم علا خلال مسلسل البرنس الحلقة 6  عن أن طليقها يتوعد له ألا يترك حقه بعد أن قام بالاعتداء عليه فى السابق، وطلبت منه أن يحرر محضرا فى القسم بعدم التعرض له الأمر الذى رفضه تماما، واتمنع عن القيام به.

اعتراف محمد رمضان في مسلسل البرنس الحلقة 6

وشهد مسلسل البرنس الحلقة 6 اعتراف محمد رمضان بحبه لـ"علا" بعد أن كشف لها بأنه يتحدى أى مشاكل تقع فيها بسبب حبه لها منذ كان صغير، ورغم أنها تزوجت مرتين وهو أيضا تزوج وأنجب طفلين.

تطور أحداث مسلسل البرنس الحلقة 6

وتسارعت أحداث مسلسل البرنس الحلقة 6 حيث وجدت "لبنى" نجلاء بدر زوجة "رضوان البرنس" على صورة "علا" داخل بنطال زوجها، الأمر الذى دفعها إلى ترك المنزل وبعد نزولها استوقفها "رضوان وحاول أن يمنعها ولكنها كشفت له بأنها وجدت صورة "علا" وتركته وذهبت الى منزل أهله ورفضت الاستماع إلى تبريراته.
 
موعد عرض مسلسل البرنس الحلقة 6

يذاع مسلسل البرنس الحلقة 6 على قناة  dmc  عقب موعد الإفطار فى تمام الـ7.45 مساء، ويعاد 2 صباحاً بعد منتصف الليل.

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