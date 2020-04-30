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"ماشي بمبدأ ضربني وبكى وسبقني واشتكى".. مقدمة تشويقية لضيف الحلقة السابعة في "رامز مجنون رسمي"

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
بدأت الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، باستضافة لاعب النادي الأهلي محمود كهرباء، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وبدأ رامز جلال الحلقة بالمقدمة التي يشوق بها جمهوره لمعرفة الضيف قائلا "الأولوية للبلطجية اللي شايفين نفسهم مبحبش الصيد السهل بحب الضحية ال متستسلمش بسهوله، ضيفنا النهاردة "ماشي بمبدأ ضربني وبكى وسبقني واشتكي اللاعب التلاته باك الموقوف دائما محمود كهرباء"



واستضاف رامز جلال في الحلقات الست الماضية عدد من النجوم ولاقت إعجاب الجماهير،وكانت الضحية الأولى هي الفنانة غادة عادل الثانية لاعب النادي الأهلى علي معلول والثالثة الفنانة ياسمين صبري، والضحية الرابعة الفنانة أمينة خليل والحلقة الخامسة الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري وأخيرا الحلقة السادسة للفنانة ياسمين رئيس.

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