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في بداية الحلقة.. محمود كهرباء يتغزل في الإعلامية أروى مقدمة برنامج "رامز مجنون رسمي"

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استضاف الفنان رامز جلال لاعب الكرة محمود كهرباء،فيالحلقة السابعة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

وبدأت الحلقة بدخول لاعب الكرة محمود كهرباء الأستوديو والتي تقوم باستضافته الإعلامية أروى، وتم إقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات،وكان يرتدي "كهرباء" تيشيرت أبيض، فعلق على ذالك رامز جلال قائلا "إيه الأبيض اللى انت لابسه ده انت مش خلاص روحت الأهلي" وتغزل محمود كهرباء في الإعلامية قائلا "أنا مبسوط إني معاكي النهاردة".

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد الضيوف،وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يمر بثلاث فقرات أولهم "الوش التاني"،"الثبات الإنفعالي"،"خليك واضح".

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