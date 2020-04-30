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"كهرباء".. والدي هو سبب اللي وصلتله..رد فعل غريب منه بعد رؤية رامز جلال

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كان لاعب النادي الأهلي محمود كهرباء ضيف الحلقة السابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة ".." في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وكانت الفقرة الأولى وهي "الوش التاني" والتي قامت فيه أروى بطرح بعض الأسئلة على"كهرباء" وأبرزها من السبب في الذي وصلت إليه؟ ورد قائلا "والدي"،وكيف تحافظ على مستواك؟،متى تنام؟،من أين تقوم باستمداد قوتك؟، بما تدعي لك والدتك؟.

وجاء رامز جلال في الصندوق المغلف بثلاث صور والتي كانت بدايتها صورة إحدى لاعبي النادي الأهلى والثانيةللفنان محمود الليثي وتفاجأ "كهرباء" بالصورة الثالثة وهي صورة رامز جلال بشكله المرعب، وعد تعليقه عن برامج المقالب التي يقدمها قائلا "رامز بيدايق الناس منه" وقبل أن يكمل حديثه وجد "جلال" يخرج من الصندوق فتغيرت ملامح وجهه من الرعب.

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