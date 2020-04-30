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بعد تهديده بالصعق بالكهرباء.. محمود كهرباء "طارق حامد هو اللي شتمني"

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استضاف الفنان رامز جلال لاعب الكرة محمود كهرباء،في الحلقة السابعة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة "mbc " في تمام الساعة ال6:30 مساء.


قام لاعب الكرة محمود كهرباء بتتهديد رامز جلال بعد خروج رامز جلال من الصندوق قائلا "متهزرش معايا..مبهرجش..وربنا ما هسيبك"،وطلب منه أن يقوم بفكه من كرسي الاعتراف، وسأله رامز جلال عن اسمه فرد قائلا "كهرباء" فقام بصعقه بالكهرباء،وساله عن رايه عن لون شعره فد قائلا "حلو" فقام بضخ اللون على شعره فبدأ بالصريخ.

وسأل رامز جلال لاعب الكرة "كهرباء" عن سبب ضربه لصديقة طارق حامد فرد عليه قائلا "مشتمتوش والله هو اللي شتمني..هو اللي بدأت..هو اللي غلطان..دخل عليا جامد فبقوله براحة راح شتمني"، فقام رامز جلال بصعقه بالكهرباء وجعل كرسي الاعتراف يدور حول الأستوديو وبدأ "كهرباء" بالصريخ.

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