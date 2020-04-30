إستقرارعدد الإصابات بقبلي وتسجيل 85 تحليلا سلبيا

أكّد علي الحداد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحيّة بالادارة الجهوية للصحة، أن الادارة تلقت مساء أمس الاربعاء، نتائج 85 تحليلا ضمت عينات تم رفعها يومي 25 و26 افريل الجاري، وجزء آخر من العينات التي تم أخذها يوم 27 من ذات الشهر، وكانت كلها سلبيّة.





وأوضح الحداد في تصريح لـ(وات)، انه وبهذه النتائج يستقرّ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس « كورونا » بالجهة، في حدود 98 حالة مؤكدة، تماثلت 11 منها للشفاء التام، حالة منها تخص احدى الاطارات شبه الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي.





وبيّن الحداد، أن نتائج التحاليل التي وردت مساء امس، تخص عددا من اعوان الصحة بكل من المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى المحلي بدوز، علاوة على عدد من الأشخاص في علاقة بالحالات المصابة.





وأشار، الى أن حالات الاصابة تنقسم الى حد الان، الى حالة وحيدة وافدة من فرنسا و87 حالة محلية على علاقة بهذه الحالة الوافدة، و10 حالات إصابة لدى اعوان الصحة بالمستشفى الجهوي بقبلي.





وأضاف، انه تماثل الى حد الان 11 مصابا للشفاء التام، 10 منهم أصيلي مدينة القلعة من المقيمين بمركز الايواء الصحي الجماعي بولاية المنستير، وحالة أخرى لدى اطار شبه طبي من المقيمين بالحجر الصحي بمبيت الحي الجامعي بقبلي.