عاجل.. إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

أعلن ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن ميشوستين أبلغ الرئيس الروسي بوتين، أنه أصيب بفيروس كورونا، وسيخضع للعزل الصحى الذاتي بمنزله.





جاء ذلك خلال اجتماع افتراضى عقده رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.





روسيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا





وتجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، الخميس، مليون شخص، فيما يمثل إحدى أبرز المحطات المشرقة في معركة البشرية ضد هذا الفيروس.

وأعلن موقع "وورلد او ميترز"، المعني برصد تطور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا، أن عدد المتعافين من الوباء الفتاك قد تجاوز عتبة المليون شخص، وتحديدا مليون و5 آلاف متعاف من الفيروس المستجد.

وسجلت روسيا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية، إذ رصدت السلطات 7099 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما شهدت إسبانيا 268 وفاة من جراء الوباء خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة يومية منذ 20 مارس الماضي.

وتخطت في إسبانيا حصيلة الوفيات اليومية التي تتجه تدريجياً نحو الانخفاض، 300 الاثنين. وتقدّر السلطات الصحية أن إسبانيا تخطت ذروة تفشي الوباء في الثاني من أبريل عندما سجلت 950 وفاة حينها، بحسب "فرانس برس".

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

- وزارة الصحة الإماراتية: 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 100 حالة شفاء جديدة.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 2348 وعدد الوفيات 10.

- وزير الصحة الكويتي: تعافي 150 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات التعافي إلى 1539.

- وزارة الصحة الكويتية: 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4024.

- اليمن يعلن تسجيل اول حالتي وفاة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة اللبنانية: 3 إصابات بفيروس كورونا من ضمن المواطنين القادمين من الخارج.

- 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 6028.

- عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران يتجاوز 94 ألفا.

- تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل إضافة إلى 36 إصابة جديدة.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 15870 والوفيات تبلغ 219.