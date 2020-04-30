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"النيابة العامة" تُطلق أكاديميتها الإلكترونية عن بُعد

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أطلق النائب العام بالمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية للتدريب الإلكتروني لمنسوبي النيابة العامة عن بُعد، وذلك تماشيًّا مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المعجب: إن "أكاديمية النيابة العامة عبارة عن منصة تدريب إلكتروني عن بُعد متخصصة في المجال الجنائي والأعمال المساندة له؛ لرفع كفاءة منسوبي النيابة العامة، بتمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة الكترونية تفاعلية بكل يسر، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الإلكترونية التي من شأنها رفع مستوى كفاءاتهم".

وأوضح أن الأكاديمية تتيح أداة الفصول الافتراضية، التي يتم توظيفها لأغراض التدريب بنقل الصوت والفيديو والمحتوى المباشر عبر الإنترنت، والتفاعل المتبادل بين المشاركين، بالإضافة إلى صفحة المجتمعات المهنية، وهي بيئة آمنة وخاصة لتبادل الخبرات، كأحد أشكال التدريب على رأس العمل لرفع جودة العمل الجنائي، كما توفر خبراء في المجال الجنائي للإجابة عن الاستفسارات

وأشار إلى أنَّ أكاديمية النيابة العامة تستهدف برامج مجتمعية تهدف إلى رفع نسبة الوعي والثقافة الجنائية، لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وثمن ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية كريمة من حكومة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي مكنتها من إنجاز مكتسبات كثيرة وتحقيق تطلعات عديدة على مستوى التنمية العدلية والجنائية.

وأكد حرص النيابة العامة على تطوير منسوبيها بالمهارات اللازمة وتذليل كل الصعوبات في سبيل نجاح أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات التكميلية بكل أدوات وأشكال التدريب المتاحة.

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