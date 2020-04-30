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نجاة محمد رمضان من الموت ووفاة زوجته ونجله في الحلقة 7 من مسلسل "البرنس"

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

عرضت فضائية "dmc" منذ قليل الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس"للفنان محمد رمضان.

 

ودارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس" حول تسبب "رأفت" زوج شقيقته في انقلاب سيارة "رضوان" محمد رمضان بزوجته وأولاده بعدما اصطدم بسيارته النصف نقل بهم.

 

وتسبب ذلك في وفاة "لبنى" نجلاء بدر وابنها، ودخول زوجها "رضوان" وابنته للعمليات بسبب تدهور حالتهم.

 

وعندما علم إدوارد ذلك الخبر انهار بالبكاء، ورأته دنيا عبد العزيز فادعى أن يشعر بألم في معدته.

 

بكاء وصراخ أهل منطقة "رضوان" بعد معرفتهم بذلك الخبر.

 

انفعال "فتحي" على "رأفت" بسبب عدم مقدرته بقتل أسرة رضوان كلها.

 

يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، إدوارد، بدرية طلبة، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، ريم سامي، أحمد داش.

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