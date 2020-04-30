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"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
ريم محمود - تصوير عبير احمد
رصدت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية أجواء امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم حيث امتحن الطلاب عبر شبكة الإنترنت، في مشهد جديد على الطالب المصري، ويتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاؤ فيرس كورونا. 

وخاض الطلاب امتحان اللغة العربية اليوم الخميس وذلك من خلال عبر التابلت في المنزل، وأكد الطلاب أن الامتحان كان سهلًا وفِي مستوي الطالب المتوسط. 

وصرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلًا إن الأمور كانت علي ما يرام خلال اليوم الأول للامتحانات، وسوف تصدر الوزارة بيانًا رسميًا اليوم بالأعداد التي سجلت الدخول علي المنصة الإلكترونية للامتحان.

وأدى الخميس الموافق 30 إبريل 2020 طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن المجموعة الأولى ستؤدي الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، مع العلم أنه يمكن آداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا (القاهرة.. الجيزة.. الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء)

المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا( الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)
"عبر الإنترنت" طلاب إعدادي يخوضون الامتحان من المنزل (صور)

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مصر بوابة الفجر امتحان اللغة العربية امتحان التابلت الصف الاول

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