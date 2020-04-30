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كهربا: طارق حامد "شتمني" في مباراة السوبر

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا" نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن طارق حامد لاعب الزمالك هو من قام باستفزازه في مباراة السوبر المصري لتي أقيمت فبراير الماضي.

وقال كهربا خلال لقاءه في برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة "إم بي سي مصر" :" لم أقوم بفعل أي شيء خارج في مباراة الزمالك بالسوبر".

وأضاف :" بعد تدخل قوي من طارق حامد علي قولت له "إلعب براحة" إلا أنه قام بشتمي".

يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة عاقبت كهربا بالإيقاف لنهاية الموسم الجاري بعد طرده في مباراة السوبر قبل أن تُخفض ثم العقوبة إلى الإيقاف 8 مباريات.

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