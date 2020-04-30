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كهربا: طارق حامد هو اللي شتمني.. ومستمر مع الأهلي حتى لو "هشيل كور" (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:28 م
كهربا
كهربا
علاء خليف
أكد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي خلال ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" على سعادته بالتواجد داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلي أنه عاد إلي بيته مجددًا.

وقال رامز جلال لـ"كهربا" استضفتك مرة وانت زملكاوي وأخري وأنت أهلاوي ليرد عليه اللاعب قائلا: " وأنا أهلاوي أحسن".

وأضاف "كهربا": " أنا مبسوط في الأهلي ومنذ إنضمامي للقلعة الحمراء وأنا ملتزم تمامًا، يقال لي ألعب سألعب، أجلس احتياطيًا أجلس احتياطي دون أي مشاكل".

وأكمل تصريحاته: " أتواجد دائمًا قبل التدريبات بـ ساعة لأن الأهلي إلتزام كامل.. أنا رجعت بيتي ومستعد أستمر مع الأهلي حتي لو هشيل كور".

أما عن أزمته مع طارق حامد في السوبر المصري قال: " لم أشتم طارق حامد أو اتسبب في مشاكل.. هو دخل عليا جامد قلت له براحة يا طارق قام شتمني وحدثت الأزمة".

وكان “كهربا” انتقل لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من ديسبورتيفو أفيس.

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