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لفتة إنسانية من مانشستر يونايتد

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، بدء عملية إرسال وجبات طعام جاهزة لموظفي الهيئات الصحية في مدينة مانشستر، تقديرا لجهودهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه "سوف يتم غداً الجمعة، إرسال الدفعة الأولى من 60 ألف وجبة جاهزة للأطباء والممرضين في جميع أنحاء مدينة مانشستر، حيث ستخرج من ملعب أولد ترافورد، في مبادرة مشتركة بين النادي ومؤسسته وشركة (بيدفود) المورد الأساسي للنادي".

وأضاف البيان أن تلك الوجبات سيتم تسليمها في أربع مناطق معروفة في مدينة مانشستر، كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة كورونا، حيث سيستفيد بتلك الوجبات الموظفين الموجودين في جامعة مانشستر وكذلك في مؤسسة (سالفورد) الملكية، والذي سيتعين عليهم تقديم الوجبات الخاصة أثناء الخدمة.

وتابع النادي في بيانه أن المبادرة ستشمل أيضا أكثر من 80 موظفاً بالنادي، تطوعوا لإعداد الطعام في مطابخ "أولد ترافورد"، بما يتماشى مع قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشار مانشستر يونايتد إلى أن تكاليف الوجبات وإعدادها تكفل بها النادي بالاشتراك مع مؤسسة مانشستر يونايتد.

كانت بطولة الدوري الإنجليزي توقفت منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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