جمال شعبان يكشف 6 اختلافات بين قلب المرأة والرجل

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كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عن وجود 6 اختلافات بين قلب المرأة والرجل موضحا أن قلب الأنثي أقوى من الرجل مع وجود عدد من الاختلافات.



وقال خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إن قلب المرأة أصغر من حجم قلب الرجل، كما أن المرأة نظرا لكونها تتميز بالعاطفة فمتوسط ضربات القلب أسرع بحوالي 7 إلى 8 دقات في الدقيقة.



وتابع الدكتور جمال شعبان، أن النشاط الكهربائي لبطارية القلب للمرأة أسرع عن الرجل، لذلك فسرعة التعافي من الشرارة الكهربائية أسرع من الرجل.



وكشف استشاري أمراض القلب أن شريان القلب للمرأة أصغر من الرجل كما أنها تتميز بوجود تعرجات في شريان، ففي بعض الحالات عند إصابة المرأة بذبحة صدرية وعند إجراء الكشف الطبي اللازم يكتشف الطبيب وجود تعرجات في الشرايين أو أن سريان الدم بيطئ عكس الرجل.



وأشار الدكتور جمال شعبان إلى إن قلب المرأة يمتلك الحماية الفسيولوجية كون الأم هي عماد الأسرة، وعندما تشعر بالألم تقرر الذهاب بشكل متأخر إلى الطبيب حيث يقع على عاتقها العديد من المسئوليات داخل الأسرة وتقرر أن تتحمل الآلم حتى اللحظة الأخيرة.









وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

