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أسعار الذهب تتراجع بالختام مع الاحتفاظ بالمكاسب الشهرية

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:12 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع الاحتفاظ بالمكاسب الشهرية، وهبط المعدن الأصفر بعد تجاوز طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة 30 مليون طلب خلال شهر ونصف، فيما تسارع الادخار هناك مع تراجع كبير للإنفاق الشخصي.

وجاء أداء المعدن الأصفر بعد قرار المركزي الأوروبي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير مع إجراءات تحفيزية إضافية.

يأتي هذا قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة دون تغير عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، وسط تعهدات بدعم الاقتصاد الأمريكي.

وهبط الذهب على الرغم من خسائر قوية للدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

لكن حقق المعدن الأصفر مكاسب شهرية بنحو 6.1 بالمائة أو ما يعادل 97.6 دولار مع الاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق حيث يُنظر إليه في الغالب على أنه تحوط ضد التضخم وتهاوي قيمة العملة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 1.1 بالمائة وهو ما يعادل 19.20 دولار ليصل إلى 1694.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1737 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.7 بالمائة إلى 1684.15 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 99.001.
 

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