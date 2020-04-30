نادي القضاة يحسم الجدل حول الإجازة القضائية

أصدر نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الخميس، بيانا لحسم الجدل بشأن الإجازة القضائية للقضاة.





وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان النادي، إن ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية ومناداة البعض بغير علم بإلغائها، ومع كامل التقدير لتلك الأصوات لحرصها على إنجاز ما قد يكون قد تراكم من قضايا خلال فترة الحظر الذي فرضته الدولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، فإن نادي القضاة يوضح أن قضاة مصر ومنذ أعوام عديدة وتحقيقًا للعدالة الناجزة التي هم سدنتها، قد ارتضوا بمحض إرادتهم العمل في تلك الإجازة القضائية المستحقة لهم بموجب قانون السلطة القضائية.





وتابع البيان، أن الجمعيات العمومية للمحاكم هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن بتنظيم العمل خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من كل عام بما يتوافق مع الصالح العام وفقًا لذات القانون، باعتباره شأن قضائي خالص لا يجوز المساس به وفقا لأحكام الدستور.





وأكد نادي القضاة، أن قضاة مصر حريصون كل الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على حقوق المتقاضين على الرغم من معوقات العمل التي يلاقونها والعقبات التشريعية التي قد تحول دون ذلك، وأنهم يعون دقة الظرف الذي تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويقدرون الاجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الدولة التي تحفظ للمتقاضين سلامتهم وصحتهم إيمانا بأن حفظ النفس أولى من أي اعتبارات أخرى، حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.

وفي سياق متصل، صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.





وأكد النادي، أنه يثمن نادي القضاة هذه اللفتة الطيبة من فخامة الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم رحم الله شهداء القضاة، وحفظ مصر وشعبها الكريم.