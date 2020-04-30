Advertisements

نادي القضاة يحسم الجدل حول الإجازة القضائية

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أصدر نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الخميس، بيانا لحسم الجدل بشأن الإجازة القضائية للقضاة.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان النادي، إن ما أُثير عن إلغاء الإجازة القضائية ومناداة البعض بغير علم بإلغائها، ومع كامل التقدير لتلك الأصوات لحرصها على إنجاز ما قد يكون قد تراكم من قضايا خلال فترة الحظر الذي فرضته الدولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، فإن نادي القضاة يوضح أن قضاة مصر ومنذ أعوام عديدة وتحقيقًا للعدالة الناجزة التي هم سدنتها، قد ارتضوا بمحض إرادتهم العمل في تلك الإجازة القضائية المستحقة لهم بموجب قانون السلطة القضائية.

وتابع البيان، أن الجمعيات العمومية للمحاكم هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن بتنظيم العمل خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر من كل عام بما يتوافق مع الصالح العام وفقًا لذات القانون، باعتباره شأن قضائي خالص لا يجوز المساس به وفقا لأحكام الدستور.

وأكد نادي القضاة، أن قضاة مصر حريصون كل الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على حقوق المتقاضين على الرغم من معوقات العمل التي يلاقونها والعقبات التشريعية التي قد تحول دون ذلك، وأنهم يعون دقة الظرف الذي تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويقدرون الاجراءات الوقائية والقرارات التي اتخذتها الدولة التي تحفظ للمتقاضين سلامتهم وصحتهم إيمانا بأن حفظ النفس أولى من أي اعتبارات أخرى، حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.
وفي سياق متصل، صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة. 

وأكد النادي، أنه يثمن نادي القضاة هذه اللفتة الطيبة من فخامة الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم رحم الله شهداء القضاة، وحفظ مصر وشعبها الكريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي القضاة بوابة الفجر الفجر الاجازة القضائية

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يومين

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

03:11 م

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة