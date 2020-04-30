كارمن لبس لـ"الفجر الفني": شخصية فريال في بالقلب أتعبتني ومشاهد البكاء سببت لي تورم في العين

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اعربت النجمة اللبنانية كارمن لبس عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل بالقلب والذي يعرض خلال فضائية LBCI اللبنانية خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت كارمن لبس في تصريح خاص للفجر الفني أن شخصية فريال التي تجسدها في مسلسل بالقلب أرهقتها كثيرًا وقالت: أجسد شخصية إمرأة تدعى فريال وهي موجودة بمجتمعاتنا وداخل كل بيت.



وتابعت: فهي المرأة التي تنسى حياتها وتضحي من أجل عائلتها، فهي تعيش في حالة كئيبة وتعيسة وتتوالى الأحداث وتكتشف قصص كثيرة وبعدها تنقلب حياتها رأسًا على عقب، ولقد أتعبتني كثيرًا لأن الانفعالات جميعها كانت من الداخل.



وأضافت: من أكثر الصعوبات التي واجهتني هو الاحساس وأن أظهر هذه الانفعالات للجمهور وأن تخرج من داخلي بشكل طبيعي، ولأن المشاهد تتطلب مني الكثير من البكاء في المشاهد وكنت أضطر ونصحوني أن أضع ثلج وحليب بارد على عيني حتى تظهر في اليوم الثاني طبيعية.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.