فرنسا تسجل 289 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميسن، وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء.





وصرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، بأن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات و9132 حالة وفاة في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية، وخاصة دور التمريض.





وأكد جيروم سالومون أن عدد الأشخاص في المستشفيات في انخفاض مستمر، لا سيما في وحدة العناية المركزة، حيث أفاد بأن عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات انخفض إلى 26283، أي أقل بـ551 عن يوم الأربعاء.





وأوضح أن 188 شخصا خرجوا من العناية المركزة في اليوم السابق، مشيرا إلى وجود 4019 مريضا يتلقون العلاج في العناية المركزة.