أحمد العوضى يرد على منتقديه.. "إيه ياأخواننا قافشين عليا ليه هروح اقدم دور إرهابي أهبل"

Advertisements





رد الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية الإرهابي هشام العشماوي في مسلسل "الاختيار"، على منتقدي عبوس وجهه في أغلب مشاهده.





ونشر "العوضي"، عبر حسابه الشحصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً"ايه يا إخوان قافشين عليا ليه بس، حاضر هبقى أضحك حاضر، أصل أنا بعمل إرهابي أهبل وأنا معرفش، هروح أقوله عاوز اغتال الوزير وأنا بضحك له، فهو يقولي بجد متهزرش بقا.. د ضحك كتير أهو".





ويتناول مسلسل «الاختيار» حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.





كما يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.





