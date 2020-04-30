1.5 % تراجع في صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تراجع قيمة صادرات القطاع تراجعا طفيفا خلال الفترة "سبتمبر-مارس" من موسم /2019 2020 بنسبة 1.5 % لتسجل ما قيمته 1.333 مليار دولار مقارنة بنحو 1.354 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2019/2018, كما انخفضت الكميات المصدرة لتبلغ 2.592 مليون طن مقارنة بنحو 2.630 مليون طن.





وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أنه تم تصدير حاصلات زارعية مصرية إلى الدول العربية خلال 7 شهور من موسم /2019 2020 نحو 1,177 مليون طن بقيمة بلغت 504.287 مليون دولار, فيما بلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 585.550 ألف طن بقيمة بلغت 383.91 مليون دولار, وبلغت صادرات مصر الزراعية إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 543.204 ألف طن بقيمة بلغت نحو225.657 مليون دولار, وتم تصدير نحو 340.425 ألف طن إلى "دول آسيا" بقيمة بلغت 186.367 مليون دولار, وبلغت الصادرات إلى "دول إفريقيا" نحو 20.669 ألف طن بقيمة بلغت 13.500 مليون دولار, كما تم تصدير نحو 14.338 ألف طن إلى "دول الامريكتين واستراليا" بقيمة بلغت 19.116 مليون دولار.





وحول أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة" سبتمر- مارس" من موسم /2019 2020, أشار التقرير إلى أن "المملكة العربية السعودية" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة حيث تم تصدير نحو 408.397 ألف طن بقيمة بلغت 166.812 مليون دولار, تلاها في المرتبة الثانية "روسيا الاتحادية" بنحو 328.109 ألف طن بقيمة بلغت نحو 165.504 مليون دولار, واحتلت "الإمارات العربية المتحدة" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة بنحو 170.288 ألف طن بقيمة بلغت 74.005 مليون دولار.





وأضاف التقرير أن إجمالي صادرات مصر الزراعية إلى "هولندا" بلغت نحو 125.061 ألف طن بقيمة بلغت 68.138 مليون دولار, واحتلت "العراق" المرتبة الخامسة بنحو 114.960 ألف طن بقيمة بلغت 49.364 مليون دولار, تلاها "الصين الشعبية" بنحو 112.458 ألف طن بقيمة بلغت 63.068 مليون دولار, وسجلت صادرات مصر إلى "المملكة المتحدة" نحو 109.890 ألف طن بقيمة بلغت 78.860 مليون دولار.





وأوضح التقرير أن "سوريا" احتلت المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية نحو 84.476 ألف طن بقيمة بلغت 29.832 مليون دولار, تلاها"بنجلاديش" بنحو 82.981 ألف طن بقيمة بلغت 41.679 مليون دولار, واحتلت "اليونان" المرتبة العاشرة بنحو 80.981 ألف طن بقيمة بلغت 26.264 مليون دولار. وفيما يتعلق بأهم صادرات الحاصلات الزراعية أوضح التقرير أن "الموالح" احتلت المرتبة الأولى حيث تم تصدير نحو 1.110 مليون طن بقيمة بلغت 510.832 مليون دولار, وتلاها صادرات "البطاطس الطازجة" بنحو 415.474 ألف طن بقيمة بلغت 137.718 مليون دولار, وفي المرتبة الثالثة صادرات"البصل الطازج" بنحو 307.669 ألف طن بقيمة 92.015 مليون دولار, وبلغ إجمالي صادرات "الرومان الطازج" نحو 138.168ألف طن بقيمة 61.671 مليون دولار.





وأوضح التقرير أن صادرات "الطماطم الطازجة" بلغت نحو 115.401 ألف طن بقيمة بلغت 29.439 مليون دولار, واحتلت صادرات "الفاصوليا الجافة" المرتبة السادسة بنحو 70.608 ألف طن بقيمة 54.158 مليون دولار, تلاها "البطاطا الحلوة" بنحو 62.378 ألف طن بقيمة بلغت 33.067 مليون دولار, وبلغت صادرات "الفراولة الطازجة" نحو 62.378 ألف طن بقيمة بلغت 79.615 مليون دولار, فيما بلغت صادرات"الفول السوداني" نحو 32.535 ألف طن بقيمة بلغت 44.664 مليون دولار.





وأشار الى التقرير إلى أن صادرات مصر من "النباتات الطبية والعطرية" نحو 26.133 ألف طن بقيمة بلغت 43.298 مليون دولار, فيما بلغت صادرات "المانجو الطازجة" نحو 25.352 الف طن بقيمة بلغت 19.346 مليون دولار, وسجلت صادرات "الخس الطازج" نحو 20.364 ألف طن بقيمة بلغت 12 مليون دولار, فيما بلغت صادرات "الثوم الطازج" نحو 18.255 ألف طن بقيمة بلغت 17.4 مليون دولار, وبلغت صادرات "الفاصوليا الخضراء" نحو 17.625 ألف طن بقيمة بلغت 18.411 مليون دولار, وسجلت صادرات "الزهور القطف ونباتات الزينة والنخيل" نحو16.842 ألف طن بقيمة بلغت 19,426 مليون دولار, وبلغ إجمالي صادرات الأصناف الأخرى نحو 178.800 الف طن بقيمة بلغت 159.741 مليون دولار.





تجدر الإشارة إلى أن موسم التصدير يبدأ من شهر سبتمبر وحتى نهاية اغسطس من العام التالي.



