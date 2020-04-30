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"فتحي" يحاول قتل شقيقه رضوان في الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
عرضت قناة "dmc" منذ قليل سابع حلقات مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، ودارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس" حول العديد من الأحداث وأهمها في السطور التالية.

بكاء "عبد المحسن"إدوارد ومعاتبته لأشقاءه بعدما تسببوا في مقتل لبنى وابنها بعدما كانوا يتشاورون في طريقة لكي يتخلصون من رضوان وابنه وهم داخل المستشفى.

إخبار"نورا" لشقيقها "عادل" بأن أشقاءه من تسببوا في ذلك الحادث الذي أسفر عن موت "لبنى" ونجلها "سيف".

اخبار ام علا لابنتها بأن رضوان تعرض لحادث نتيجة انقلاب سيارته وتوفت خلاله زوجته وابنه.

طلبت "فدوى" روجينا من زوجها "فتحي" أحمد زاهر أن يتخلص من شقيقه وابنه وهم في المستشفى، كما طلبت منه إرسال شقيقة "ياسر" لها لكي ترسل له شيئًا معه.

ذهاب "علا" نور اللبنانية ووالدتها للمستشفى للاطمئنان على "رضوان" لتعرف من والدة لبنى أن الذي تسبب في انقلاب سيارتهم لم يقف بعدما حدث ذلك،لتتحدث مع والدتها عما إذا كان زوجها السابق"هاشم"له دخل فيما حدث.


ذهاب ياسر محمد علاء ل"فدوى" لكي يتمكنون من خيانة "فتحي" ولكي يجلس معها بدون قلق، ويسألها عن الشئ الذي سيعود به لشقيقه، فأعطته جاكيت لكي يحميه من البرد.

دخول "فتحى" للمستشفى وقام بفصل جهاز التنفس عن شقيقه.

يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،إدوارد،بدرية طلبة،عبد العزيز مخيون،دنيا عبد العزيز،ريم سامي،أحمد داش.

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