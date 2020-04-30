برنامج "رامز مجنون رسمي" يتصدر تريند جوجل بعد حلقة "كهرباء"

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تصدر برنامج "رامزمجنون رسمي" تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذالك بعد انتهاء الحلقة السابعة ابستضافة لاعب النادي الأهلي محمود كهرباء.



برنامج "رامزمجنون رسمي" تدور فكرته حول استضافة أحد النجوم وإقناعة بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يجيب فيه الضيف علىبعض الأسئلة الجريئة، ويمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"، "الثبات الإنفعالي"،"خليك واضح".



"رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال،ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.