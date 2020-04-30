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حرامي يقتحم شقة بيومي فؤاد (تفاصيل)

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
نادين نجدي



عرضت اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً.

حيث إقتحم حرامي شقة بيومي فؤاد، فدخل عليه وهو نائم، فإستيقظ بيومي، قال له من أنت، فعرفه بنفسه الحرامي، فوافق بيومي فؤاد بأن يسرقه.


لم يجد الحرامي شئ لسرقته وحزن، فتحدث معه بيومي فؤاد عن الأسباب التي جعلته يسرق، كانت جميعها غير منطقية، وأقنعه فؤاد بعد السرقة ووافقه الحرامي على هذا الأمر، إتفقوا بأن يشتروا مكنه أيس كريم حتى يحققوا حلمهم.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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