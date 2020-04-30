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الرئيس اللبناني يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني "الأربعاء"

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:26 م
ميشال عون
ميشال عون
الفجر
دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الخميس، رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في قصر بعبدا الأربعاء المقبل لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي.

ويذكر أن أعلنت الحكومة اللبنانية الخميس إقرار خطة إنقاذ اقتصادية طال انتظارها، وتأمل على أساسها إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار مالي عمقته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتضمنت تغريدة وردت في حساب الرئاسة على تويتر أن "مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة" من دون أي تفاصيل إضافية، على أن يلقي رئيس الحكومة حسان دياب كلمة عصرا.

ويأتي إقرار الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، رافعين الصوت عاليا ضد "الجوع". وحصلت مواجهات بينهم وبين وحدات من الجيش، خصوصا في مدينة طرابلس شمالا.

وتنكبّ الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب منذ تشكيلها في بداية العام الحالي، على وضع خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة الدين العام المتراكم.

 ووفق نسخة أولية من الخطة تمّ تسريبها قبل أسابيع وأثارت انتقادات كثيرة، تقدّر الحكومة حاجة لبنان اليوم إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروح من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، ضمنها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.


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ميشال عون لقاء رؤساء الكتل النيابية الرئيس اللبناني الأربعاء

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