300 ألف جنية جائزة التحدي الخامس للعبة " والتحدي هادف وبناء " في مسلسل اللعبة





ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروتسامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميلدعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

"300ألف جنية جائزة التحدي الخامس للعبة " والتحدي هادف وبناء " مسلسل اللعبة "بدأ اليوم البث المباشر لمسلسل اللعبلة بطولة شيكو وهشام ماجد وذلك في تمام الساعة الثامنه والنصف مسائاً عبر قناة mbcمصر.وبدأ التحدي الخامس للعبة، حيث إتصل الرقم المجهول بكل من "شيكو" وهشام ماجد"، ليخبرهم عن شروط التحدي الخامس وعن الجائزة المالية الخاصة بالتحدي.وأخبر" الرقم المجهول "صاحب اللعبة"شكو"و" هشام" أن شروط التحدي كالتالي:" أهلاً بيكم في (لعبة" اللعبة") أنتم كدا وصلتو للتحدي الخامس والنتيجة 11 "لوسيم" و6"لماظو"، مبروك يا وسيم" ال 250" مع إنك كسرت قلب إسراء يوم عيد جوازكم قليل الأدب.وأكمل حديثة "علشان كدا التحدي المرة دي هيبقي هادف وبناء،مين فيكم اللي هيقدر يكون شخص مثالي لمدة 24 ساعة، يبقي شخص مهذب يحترم غيره ما بيكذبش مابينافقش، بيساعد المحتاج وما يقلش لأ، ما بيعملش غلط، واللي يعمل كل دا جايزتة هياخد ثواب كبير أوي، خلاص خلاص، ما تتخضوش، 300 ألف جنية، أيوه صحيح كل واخد لازم يعيش حياتة الطبيعية وما يقفلش علي نفسة،يشار إلي أن "شيكو" هو من فاز بالتحدي الرابع للعبة، بعد أن قام بخيانة زوجتة ميرنا جميل في عيد جوازهم مع "تهاني " وقامت ميرنا جميل بضربة بالقلم علي وجهة ففاز بالتحدي وجائزة مقدارها 250ألف جنية.يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.