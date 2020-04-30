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برنامج "هو.. لا..هي" من السبت إلى الأربعاء على قناة TeN

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تبدأ قناة TeN الفضائية عرض برنامجها الجديد «هو.. لا ..هي»، من السبت إلى الأربعاء الساعة 2 ظهرًا.

 

«هو.. لا ..هي» برنامج اجتماعي في شكل وإطار مختلف عن البرامج الاجتماعية، حيث يتناول البرنامج وجهات نظر الرجال والنساء في كافة مراحل الحياة المشتركة بداية من مرحلة الشباب والخطوبة وبداية الزواج والاختلافات في العلاقات.

 

«هو.. لا ..هي»، يقدمه حسن إسماعيل، الذي يعبر عن وجهة نظر الرجل، وياسمين هنداوي، التي تعبر عن وجهة نظر المرأة، حيث يحاولان هو وهي ، بشكل بسيط و ساخر، للوصول إلى حلول واتفاق خلال تناول بعض القضايا الحياتية اليومية في نهاية كل حلقة أو الدخول في جولة أخرى في حلقات مقبلة.

 

يذاع «هو لا هي» من السبت إلى الأربعاء، الساعة 2 ظهرًا على شاشة TeN على تردد 11430 رأسي.

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