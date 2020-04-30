القضاء الإداري ينظر دعوى وقف بث "رامز مجنون رسمي" الأحد المقبل





حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل الموافق 3 مايو لنظر دعوى المحامي فهمي بهجت بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة (MBC)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج (رامز مجنون رسمي) الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.





وحملت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 ق، ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج (رامز مجنون رسمي).





وأكدت الدعوى أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc ،وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، واخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه اقصي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق.





وقد أكد التقرير الطبى الفنى الصادر من الصحه النفسيه بالعباسيه بأن البرنامج يشكل ضررا على الطفل والأسره والمجتمع ويعد تحريضا على استخدام العنف .





تُعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.