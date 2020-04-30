Advertisements

بدء حصاد البنجر في غرب غرب المنيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:43 م
محصول البنجر
محصول البنجر
أعلن الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا متضمنا بدء أعمال حصاد بنجر السكر، في مساحة 3 الآف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضي بإنتاجية متوقعة تصل إلى 25 طنا للفدان، وتم التعاقد عليها مع ثلاثة شركات لإنتاج السكر وهي النوبارية وأبو قرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة مشيرا إلي إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اعتمد خطة التوسعات المستقبلية للمشروع مع بدء الموسم المقبل في الزراعة سبتمير المقبل.

وأضاف عبدالعال في تصريحات صحفية الخميس أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلي 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلي 5 الآف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلي أن أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد علي أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا إن البنجر المنزرع في المنطقة يتميز بمحتوي البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد علي شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 الى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها.

يأتي ذلك بينما أعلن “أيمن عبدالعال”، بدء أعمال حصاد 1000 فدان تم زراعتها بالقمح ضمن المساحات المخصصة للمشروع لمختلف المحاصيل الشتوية والبالغة 20 ألف فدان تتوزع على زراعات القمح وبنجر السكر والمحاصيل الشتوية المستهدف زراعتها في أراضي المشروع، مشيرا إلي إنه تم تطبيق الممارسات الجيدة في الحصاد الآلي للحد من الفاقد خلال مراحل الإنتاج والتداول علي أن يتم توريد محصول القمح إلي الصوامع التابعة لوزارة التموين بمحافظة المنيا.

وأشار المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، إنه تم الإعتماد في النظام الزراعي بالمشروع علي استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.

وقال عبدالعال إن مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية(صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع السيد رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة محصول البنجر غرب غرب المنيا حصاد المحصول

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 9 ساعات

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

إنتر ميلان يحدد طلباته للإستغناء عن مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 6 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الدلتا للسكر": التعاقد على زراعة 112 ألف فدان بنجر للموسم المقبل

الدلتا للسكر: بدء إنتاج السكر المحلى من البنجر أول فبراير

زراعة 130 ألف فدان قمح إلى الآن في الغربية

الزراعة: منطقة غرب المنيا واعدة في الاستصلاح

"الزراعة": بيع منتجات مشروع "غرب المنيا" بسعر التكلفة في هذه المنطقة

بدء حصاد بنجر السكر بدمياط "صور"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

03:11 م

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة