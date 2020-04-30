Advertisements

الزمالك يفاوض نجم بيراميدز

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع نبيل عماد دونجا  لاعب وسط فريق بيراميدز، للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

وجاء تدخل الزمالك بقوة في الصفقة بعد انسحاب النادي الأهلي من المفاوضات بطلب من السويسرى رينيه فايلر، بحجة وجود تكدس فى خط الوسط.

ويقود أمير مرتضى، المشرف على الكرة بفريق نادى الزمالك، المفاوضات مع اللاعب وإدارة فريق بيراميدز، لمحاولة الحصول على خدماته فى الموسم الجديد.

ويبحث نادى الزمالك عن تدعيم منطقة خط الوسط بصفقة قوية، تحسبًا لوصول عروض مغرية للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى.

أخبار تهمك

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 4 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

منذ ساعة و 25 دقيقة

إنتر ميلان يحدد طلباته للإستغناء عن مارتينيز لبرشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

03:11 م

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة