سقوط خرسانة كوبري بمدينة نصر

شهدت منطقة مدينة نصر اليوم الخميس، سقوط خرسانة كوبري بميدان الساعة "طريق النصر" على العمال أثناء تنفيذه في القاهرة بدون إصابات أو حالات وفاة.





وتلقت غرفة الحماية المدنية، إخطارا يفيد بسقوط خرسانة كوبري بميدان الساعة وعلى الفورةانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث.





وتم التدفع بفريق من الفنيين والمهندسين المتخصصين لإجراء الإصلاحات اللازمة.





صاحب شركة يستولى على 20 مليون جنيه من مواطني الإسكندرية





استولى 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها، لهذا السبب ضُبط صاحب شركة دعاية وإعلان لقيامه بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على المبلغ في محافظة الإسكندرية.





وتبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، مننائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، وآخرين بقيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.





واتخذ المتهم من مقر الشركة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده وتهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



