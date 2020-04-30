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"هشام ماجد يتآمر علي "شيكو" لكي يخسره التحدي ويسلط علية المتسولين في "مسلسل اللعبة الحلقة 10"

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
بدأ اليوم البث المباشر لمسلسل اللعبلة بطولة شيكو وهشام ماجد وذلك في تمام الساعة الثامنه والنصف مسائاً عبر قناة mbcمصر.

وقام هشام ماجد، بالإتفاق مع أحمد فتحي للتآمر علي "شيكو" لكي يجعلة يخسر التحدي الخامس، حيث قام أحمد فتحي، بتمثيل دور متسول، وأخذ يستفز "شيكو" لكي ينهار ويقوم بسبة أو التعدي علية فيخسر التحدي، ولكن "شيكو" تحمل كل هذا لكي لا يفقد التحدي، ويفوز باللعبة، ثم قام "فتحي" بأخذ جاكيت البدلة من"شيكو" وسلط علية المتسولين،

وانقض علي "شيكو" المتسولين لمحاولة إستفزازة وأخذ كل النقود في محفظتة، ولكنه يصمد ويتحمل من أجل التحدي، وقام بإعطائهم كل النقود وبطاقة الatm, وكتب لهم شيكات.

يشار إلي أن شروط التحدي الخامس للعبة هي :"علشان كدا التحدي المرة دي هيبقي هادف وبناء،مين فيكم اللي هيقدر يكون شخص مثالي لمدة 24 ساعة، يبقي شخص مهذب يحترم غيره ما بيكذبش مابينافقش، بيساعد المحتاج وما يقلش لأ، ما بيعملش غلط، واللي يعمل كل دا جايزتة هياخد ثواب كبير أوي، خلاص خلاص، ما تتخضوش، 300 ألف جنية، أيوه صحيح كل واخد لازم يعيش حياتة الطبيعية وما يقفلش علي نفسة،
.

يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروتسامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميلدعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكاياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "


"هشام ماجد يتآمر علي "شيكو" لكي يخسره التحدي ويسلط علية المتسولين "مسلسل اللعبة الحلقة 10"


بدأ اليوم البث المباشر لمسلسل اللعبلة بطولة شيكو وهشام ماجد وذلك في تمام الساعة الثامنه والنصف مسائاً عبر قناة mbcمصر.

وقام هشام ماجد، بالإتفاق مع أحمد فتحي للتآمر علي "شيكو" لكي يجعلة يخسر التحدي الخامس، حيث قام أحمد فتحي، بتمثيل دور متسول، وأخذ يستفز "شيكو" لكي ينهار ويقوم بسبة أو التعدي علية فيخسر التحدي، ولكن "شيكو" تحمل كل هذا لكي لا يفقد التحدي، ويفوز باللعبة، ثم قام "فتحي" بأخذ جاكيت البدلة من"شيكو" وسلط علية المتسولين،

وانقض علي "شيكو" المتسولين لمحاولة إستفزازة وأخذ كل النقود في محفظتة، ولكنه يصمد ويتحمل من أجل التحدي، وقام بإعطائهم كل النقود وبطاقة الatm, وكتب لهم شيكات.

يشار إلي أن شروط التحدي الخامس للعبة هي :"علشان كدا التحدي المرة دي هيبقي هادف وبناء،مين فيكم اللي هيقدر يكون شخص مثالي لمدة 24 ساعة، يبقي شخص مهذب يحترم غيره ما بيكذبش مابينافقش، بيساعد المحتاج وما يقلش لأ، ما بيعملش غلط، واللي يعمل كل دا جايزتة هياخد ثواب كبير أوي، خلاص خلاص، ما تتخضوش، 300 ألف جنية، أيوه صحيح كل واخد لازم يعيش حياتة الطبيعية وما يقفلش علي نفسة.

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