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مسلسل الاختيار الحلقة السابعة.. المنسي ينجح في تنفيذ خيال المآتة.. وعشماوي يتأهب لاغتيال وزير الداخلية

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


بدأت أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، باستعداد كلا من الإرهابى هشام عشماوي، الذى يجسد دوره الفنان أحمد العوضى، والبطل أحمد المنسى، الذى يجسد دوره الفنان أمير كرارة.



بدأ هشام عشماوي في تجهيز اللوازم الخاصة بعملية اغتيال وزير الداخلية المصرية، فقام بإعداد الشخص الذي سوف يقود السيارة المفخخة، ورصد حركة وزير الداخلية المصرية، واتفق على اغتيال الوزير في أقل من ثلاثة أيام، وقام بتصوير فيديو خاص بالشخص الذى يقوم بالعملية، وهو يرتدى البدلة الميرى، على جانب آخر يجهز أحمد المنسى، جنوده من أجل القضاء على الخلية الإرهابية، وقام بخطة خيال مآتة.

ويتناول مسلسل «الاختيار» حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.

يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


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