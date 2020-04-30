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كشف حساب مدرب النصر السعودي الحاصل على اللقب الاستثنائي

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
تسيطر حالة من الغموض على مصير الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، حيث لم يصدر أي مسئول قرارا بهذا الشأن، بعد أن توقفت جميع الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقد أبانت بعض التقارير الصحفية أن رابطة المحترفين والاتحاد السعودي يبحثان عودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل.

ونسلط الضوء في هذا التقرير على مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا، الذي حصد الدوري الموسم الماضي.

فيتوريا أعاد لقب الدوري السعودي للمحترفين إلى خزينة نادي النصر بعد أن غاب طيلة السنوات الماضية، حيث كان آخر تتويج للفريق موسم 2014-2015.

النصر وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 تحت قيادة روي فيتوريا، الذي يعد إنجازا كبيرا، إذ أن أبعد نقطة وصل إليها العالمي هي دور الـ16 في عام 2011، وفي عامي 2015 و2016، غادر مبكراً من دور المجموعات.

كما حصد لقب السوبر السعودي عام 2019 على حساب التعاون السعودي بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف.

وقاد البرتغالي صاحب الـ50عاما، 58 مباراة مع النصر منذ قدومه الموسم الماضي، حقق الفوز في40 مباراة، وتعادل في 9 آخرين، وهزم في مثلهم، واستطاع أن يسجل فريقه 142 هدف، ودخل مرماه 59 آخرين، في جميع المسابقات.

ويشار إلى أنه قبل توقف النشاط الرياضي، النصر يتواجد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأول الهلال.

إضافة إلى أنه وصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي ودعه من نفس الدور الموسم الماضي أمام الاتحاد بنتيجة ثقيلة برباعية مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن فيتوريا يتواجد في الوقت الحالي في بلاده البرتغال، بعد قرار تعليق الأنشطة الرياضية في المملكة.

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