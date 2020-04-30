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تراجع الإنتاج الصناعي الياباني للشهر الثاني على التوالي

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:43 م
الإنتاج الصناعى
الإنتاج الصناعى
أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي، وسط التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا.

وقالت الحكومة في تقرير لها اليوم  ان الإنتاج الصناعي هبط بنسبة 3.7 % عن الشهر السابق، مقارنة بمتوسط توقعات بتراجع نسبته 5.2 % من جانب محللين استطلعت آراءهم صحيفة (نيكي بيزنس ديلي)، وبعد تراجع بنسبة 0.3% في فبراير.

وانخفض مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 5% إلى 94 في مارس مقارنة بالشهر السابق ونمت المخزونات الصناعية بنسبة 1.9 % إلى 106.4.
 
ويتوقع المصنعون انتعاش الإنتاج بنسبة 1.4 % في أبريل و 1.4 % في مايو،  حسب مسح أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد في منتصف أبريل الجاري، وحثت الشعب على الامتناع عن الخروج إلا للضرورة في ظل استمرار تفشي (كوفيد 19) في أنحاء البلاد.

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