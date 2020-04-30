Advertisements

"الإفتاء" تكشف طريقة التعامل مع موتى فيروس كورونا (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:45 م
أمنية فوزي
كشف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن طريقة التعامل مع متوفى فيروس كورونا، قائلًا إن طريقة التعامل مع أي متوفى هي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب تغسيل المتوفي بفيروس كورونا بأقل ما يرش به من الماء، وإذا تعذر ذلك يسقط التغسيل، وبعدها يتم تكفينه، لافتًا إلى أن كل ما يستر به الجسد فهو كفن.

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية كفلت إجراءات المتوفين على الشريعة الإسلامية، وأن كل هذه الإجراءات ومن ضمنها الدفن فهي من حقوق الميت، وفي أعناقنا جميعًا، معلقًا: "أي تنمر على المتوفي بكورونا فهو إثم، وأي تنمر على القائمين بواجبهم من الجيش الأبيض فهو إثم أيضًا".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. بوتين يكلف نائبه بمهام رئيس الحكومة الروسية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مهاجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

منذ 41 دقيقة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول دعوى من الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف سبب زيادة عدد الوفيات بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بيان عاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة

عاجل.. أول تعليق للحكومة على انفجار عبوة ناسفة جنوب بئر العبد

09:46 م

عاجل.. وفاة الفنانة نعمات عبدالناصر بعد صراع مع المرض

04:50 م

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

09:29 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لإصابة عميد طب أسنان القاهرة بـ"كورونا"

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة