زاهي حواس مهاجمًا أنيس منصور: كل ما كتبه عن الأثار تخاريف

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قال الدكتور زاهي حواس، إن كل ما كتبه الكاتب الكبير أنيس منصور عن الأثار "تخاريف"، مشيرًا إلى أن "منصور" أقتبس معلومات غير حقيقية عن لعنة الفراعنة من كتب أجنبية، معقبًا:" كل ما كتبه كان عبارة عن مجموعة من القصص الخالية التي تضحك"



وتابع "حواس"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الحديث على أن سيدنا إدريس هو من بني الأهرامات غير صحيح على الإطلاق، معقبً:" لو سيدنا ادريس هو اللي بنى الاهرامات ليه مفيش أي حاجة تصبت هذا الأمر".



ولفت إلى أن لقب فرعون يطلق على حاكم مصر، وما قاله الدكتور سعد الدين هلالي الأستاذ بجامعة الازهر عن فرعون موسى، ليس له أساس من الصحة.





هذا وعقب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، على ما ذكره الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق بشأن وجه أبو الهول هو نفس وجه نبي الله إدريس.



وقال "حواس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا بحب الدكتور علي جمعة جدا.. ولكن مينفعش يطلع في برنامج يقول أن سيدنا إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات، وأن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس".





وأوضح أن ايمنحتب هو من بنى أول هرم في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد صلة بين سيدنا إدريس وأبو الهول اطلاقا، وأيضا لا يوجد صلة بين أوزوريس وبين سيدنا إدريس.



ووجه عالم المصريات، رسالة إلى الدكتور علي جمعة، قائلا: "أضربلك تعظيم سلام لما تفتي في الدين، لكن ماينفعش تفتي في الآثار".



وقد علق الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على إمكانية أن يكون سيدنا إدريس هو من علم المصريين بناء الأهرامات، قائلا: «هناك قرائن تساعد على هذا التصور، من ضمنها أن بناء أبوالهول سابق على بناء الأهرامات».



