زاهي حواس يفجر مفاجأة عن أصل الشعب المصري.. ويؤكد: ليس أفريقي أو عربي

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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن الشعب المصري ليس أصله عربي او إفريقي، والحديث على أن أصل المصريين زنوج أمر غير صحيح.



وتابع "حواس"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الشعب المصري بالكامل حتى الصعايدة، ليس به أي سمات إفريقية على وجه الإطلاق، معقبًا: "أصل المصريين مصريين وليس له صلة بأي أحد"



وعن إمكانيه قبوله ترشيح لرئاسة الينوسكو، قال:" لو رشحت لهذا المنصب لرفضت، الينوسكو مؤسسة كلامية، وانا مش بتاع مناصب".



هذا وعقب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار الأسبق، على ما ذكره الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق بشأن وجه أبو الهول هو نفس وجه نبي الله إدريس.



وقال "حواس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا بحب الدكتور علي جمعة جدا.. ولكن مينفعش يطلع في برنامج يقول أن سيدنا إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات، وأن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس".



وأوضح أن ايمنحتب هو من بنى أول هرم في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد صلة بين سيدنا إدريس وأبو الهول اطلاقا، وأيضا لا يوجد صلة بين أوزوريس وبين سيدنا إدريس.



ووجه عالم المصريات، رسالة إلى الدكتور علي جمعة، قائلا: "أضربلك تعظيم سلام لما تفتي في الدين، لكن ماينفعش تفتي في الآثار".



وقد علق الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على إمكانية أن يكون سيدنا إدريس هو من علم المصريين بناء الأهرامات، قائلا: «هناك قرائن تساعد على هذا التصور، من ضمنها أن بناء أبوالهول سابق على بناء الأهرامات».



