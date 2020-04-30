أحمد العوضى مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في مسلسل الاختيار

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حقق مسلسل "الاختيار" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، بعد عرض أولي حلقاته في شهر رمضان، واستطاع أن يكون حديث الشارع المصري والسوشيال ميديا، وتعرض اليوم الحلقة السابعة من "الاختيار"، التى دارت أحداثه حول تخطيط هشام عشماوي لاغتيال وزير الداخلية المصرية.





وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجم أحمد العوضى مع الطفل الذى ظهر في حلقة مسلسل الاختيار، وتواجد مكان محاولة اغتيال وزير الداخلية ودار حوار بينه وبين صاحب الكشك، حيث كان الاثنان ضحايا الحادث الإرهابى الجبان.





ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.





كما يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.