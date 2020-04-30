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33.6 مليار درهم أرباح البورصات الإماراتية بالأسبوع الأول من رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:51 م
البورصات الإماراتية
البورصات الإماراتية


أظهرت أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الأول من تعاملاتها في شهر رمضان أداء مميزا عكس السلوك الايجابي للمستثمرين وهو الأمر الذي أسهم في منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بنحو 33.6 مليار درهم تقريبا في 5 جلسات.

وجاء الأداء الايجابي للاسواق المالية المحلية مخالفا للتوقعات والتي عادة ما تشير الى هدوء التعاملات خلال شهر رمضان ،إلا أن وصول أسعار غالبية الأسهم الى مستويات مغرية شجع على الشراء وهو ما منح الاسواق حافزا للصعود.

ويتضح من خلال الرصد الأسبوعي للتعاملات ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة تجاوزت 7% خلال خمس جلسات مغلقا عند 2026 نقطة مقارنة مع 1891 نقطة في الأسبوع السابق.

من جانبه نما المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.1% بالغا مستوى 4230 نقطة مقارنة مع 4602 نقطة خلال فترة الرصد ذاتها.

وبالعودة الى تفاصيل حركة التعاملات في جلسة اليوم فقد وصلت المؤشرات صعودها بدعم من قطاعي العقار والبنوك.

وقاد الارتفاع في سوق دبي المالي سهم بنك الإمارات دبي الوطني الصاعد الى 8.60 درهم ولحق به سهم بنك دبي الإسلامي الى 3.67 درهم كما واصل سهم أرابتك ارتفاعه الى 71 فلسا.

وفي سوق أبوظبي للاوراق المالية ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 11.60 درهم وسهم بنك ابوظبي الإسلامي الى 3.59 درهم وقفز سهم جلفار بالحد الأعلى المسموح به يوميا بالغا 69 فلسا.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في جلسة الخميس نحو 450 مليون درهم فيحين وصل عدد الأسهم المتداولة 383 مليون سهم نفذت من خلال 7811 صفقة.

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بورصة دبي بورصة ابوظبي اول اسبوع من رمضان الاداء الايجابي 81

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