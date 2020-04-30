بردانة أنا 2 الحلقة 10.. شبح حنين يطارد ضحى وبديع أبو شقرا يقتل والده

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انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا" وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



شهدت الحلقة اليوم أحداثًا تصاعدية ومشوقة، حيث يتذكر باسم وهو في السجن طفولته وكانت صعبة بسبب والده الذي كان يشتهر بسوء السمعة وهذا ما دفع باسمم في صغره لقتله وإلقاءه من الشرفة.



ويخبر زياد دانيا بأنه القى القبض على باسم وعليها أن تذهب في الصباح إلى القسم لمواجهته هي ووالدتها وتخبره بأنها تسلمت عملًا جديدًا وسعيدة به.



وتقرر ضحى الا تعود لمنزل أبيها بعدما تم القبض على زوجها باسم وتخبر والدتها بأن تذهب ولاتأتي لها مرة ثانية وبعدما تذهب للنوم يطاردها شبح حنين وهي الزوجة السابقة لباسم والتي قتلت على يده في نفس المنزل الذي تتواجد به ضحى، وتنصحها حنين بالهروب وإلا سيقتلها هي الأخرى.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.