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الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مهاجم الفريق

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر

اتخذ نادي الزمالك قرارًا مفاجئًا بشأن تحديد مصير واحد من نجوم الفريق الأبيض ومستقبله مع النادي خلال الفترة المقبلة.

واستقر مسئولو القلعة البيضاء على رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

واتخذ مسئولو الزمالك قرار رحيل عمر السعيد عن الفريق في الصيف القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم حاجة النادي له الفترة القادمة.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عمر السعيد في الصيف القادم أبرزها نادي وادي دجلة والمقاولون العرب والإسماعيلي.

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