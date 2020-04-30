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أستاذ أمراض قلب يحذر من حبوب منع الحمل (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:01 م
أمنية فوزي
قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن تناول حبوب منع الحمل يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتؤدي إلى حدوث جلطة في وريد الساق.

وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جلطات أوردة الساق موجودة لدى السيدات بنسبة أكثر نتيجة تناولهم حبوب منع الحمل.

ونصح الدكتور جمال شعبان من النساء اللاوتي يتناولن حبوب منع الحمل بضرورة متابعة قياس ضغط الدم، وفي حالة وجود ارتفاع في ضغط الدم أو وجود آلام في منطقة السمانة، يجب الذهاب سريعا إلى الطبيب حتى لا تحدث إصابة بجلطات في الأوردة العميقة.

وكشف استشاري أمراض القلب، أن النساء اللاواتي يقبلن على تناول حبوب منع الحمل عرضة للإصابة بأمراض في الرحم وفي القلب.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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