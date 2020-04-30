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النمسا تدشن حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد لمواجهة كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أعلن المستشار سيباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد ومواجهة الركود المتوقع الناجم عن تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد مؤكدا اهتمام الحكومة بإغاثة الشركات المتضررة عبر عدة وسائل تشمل ضخ الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم رؤوس الأموال.

وأوضح المستشار كورتس أن حزمة الإجراءات الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل منح إعفاءات ضريبية جديد تستفيد منها الفئات العاملة الضعيفة والمتوسط، وتخفيف العبء الضريبي عن الشركات بهدف الحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل جديدة، وضخ الاستثمارات الجديدة في مجالات حماية البيئة وتكنولوجيا المعلومات ومشاريع البنية التحتية لخلق المزيد من فرص العمل.

ويأتي قرار الحكومة النمساوية بالتزامن مع إعادة فتح جميع المحال التجارية ومراكز التسوق وتنشيط عدة قطاعات في النمسا بعد غد السبت، بعد انحسار وباء كورونا المستجد بشكل كبير، حيث تظهر أرقام وزارة الصحة تراجع معدل الإصابات اليومي خلال الأسبوعين الأخيرين، وتسجيل نسبة بلغت 0.3% بواقع 52 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالتزامن مع زيادة عدد المتعافين إلى 12907 متعافين من إجمالي 15388 شخصاً تعرضوا للإصابة بالفيروس منذ ظهوره في النمسا، وتسجيل 551 حالة وفاة.

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